В Росздравнадзоре сообщили о широком выборе антибиотиков на основе амоксициллина

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В свободной продаже в России есть широкий выбор антибиотиков на основе амоксициллина. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что вместе с Минздравом РФ контролируют ситуацию с обеспечением граждан лекарствами и доступностью отдельных групп препаратов.

"Так, по данным сайтов крупных аптечных сетей, в наличии в свободной продаже имеется широкий выбор препаратов указанных МНН (международных непатентованных наименований)", – говорится в сообщении.

В Росздравнадзоре добавили, что в 2022 году в оборот было введено свыше 16,7 миллиона упаковок с МНН "амоксициллин", из которых 13 миллионов отечественного производства. При этом в гражданском обороте находится более 14,8 миллиона упаковок.

Ранее СМИ сообщили, что столичные аптеки столкнулись с дефицитом антибиотиков на основе амоксициллина. Фармацевты уверяли, что лекарств нет как в аптеках, так и складах в Москве. В Минпромторге связали это явление с сезонным подъемом заболеваемости и стремлением граждан закупить препарат впрок.



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