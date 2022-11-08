Депздрав Москвы опроверг данные о дефиците антибиотиков на основе амоксициллина

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В департаменте здравоохранения Москвы опровергли сообщения СМИ о дефиците антибиотиков на основе амоксициллина в столичных аптеках, отметив, что в торговом обороте и городских медучреждениях в настоящее время находится более 370 тысяч упаковок этого препарата, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе Депздрава пояснили, что "Амоксиклав" является торговым названием препарата с международным непатентованным наименованием (МНН) "амоксициллин + клавуланованая кислота". Всего в РФ зарегистрированы более 30 торговых наименований данного МНН от разных производителей.

"В настоящее время на фармацевтическом рынке столицы, согласно данным информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов, имеется достаточный запас – более 370 тысяч упаковок как в организациях оптовой торговли, так и аптечных и медицинских организациях города Москвы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с учетом зарегистрированных дженериков в торговом обороте в Москве в настоящее время находится более 500 тысяч упаковок лекарственных препаратов в рамках данного МНН. Также в Депздраве пояснили, что в столичном Центре лекарственного обеспечения сформирован более чем трехмесячный запас таких препаратов.

В ведомстве напомнили, что антибиотики следует принимать только после назначения лечащим врачом и при наличии соответствующих показаний с учетом чувствительности к микроорганизмам.

"Согласно инструкции по применению, лекарственные препараты в рамках МНН "амоксициллин + клавулановая кислота" подлежат отпуску из аптек по рецепту врача", – заключили в департаменте.

Ранее СМИ сообщили, что столичные аптеки столкнулись с дефицитом антибиотиков на основе амоксициллина. Фармацевты уверяли, что лекарств нет как в аптеках, так и на складах в Москве. В Минпромторге связали это явление с сезонным подъемом заболеваемости и стремлением граждан закупить препарат впрок.

В Росздравнадзоре эту информацию опровергли, отметив, что в России в свободной продаже есть широкий выбор антибиотиков на основе амоксициллина. В ведомстве уточнили, что в гражданском обороте находится более 14,8 миллиона упаковок с МНН "амоксициллин".

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