Столичная "Система-112" приняла около 4,9 млн вызовов с января по август

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичная "Система-112" с января по август 2023 года приняла около 4,9 миллиона вызовов. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, сейчас это одна из ключевых служб города, востребованная жителями, о чем говорит высокое число обращений. Он уточнил, что 10 лет назад на дежурство каждый день выходили 10–15 операторов, сейчас – 125.

Бирюков поделился, что процесс приема и обработки поступающих сообщений автоматизирован и строго регламентирован. Оператор менее чем за полторы минуты выясняет, что случилось, уточняет детали и передает информацию в экстренные службы.

Отмечается, что обратиться за помощью можно не только позвонив на номер 112, но и отправив на него СМС-сообщение. Это удобно для людей с нарушениями слуха и речи.

Заммэра добавил, что "Система-112" взаимодействует с более чем 230 экстренными и аварийными службами города и с аналогичными системами Московской и Калужской областей.

Также сообщалось, что с начала года волонтеры и специалисты центра развития добровольчества "Помощь" провели свыше 500 выездов. По словам директора центра Алексея Рудковского, добровольцы и специалисты работают каждый день, круглосуточно оказывая безвозмездную помощь.

До этого в Госдуме заявили, что номер 112, введенный через МЧС, для всех понятен. Подчеркивалось, что МЧС работает круглосуточно, без выходных и перерывов и само "поднимает всех, кого нужно".

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