Спасатели центра "Помощь" в 2023 году выезжали на вызовы в Москве более 500 раз

Фото: /пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

С начала года волонтеры и специалисты центра развития добровольчества "Помощь" провели свыше 500 выездов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам директора центра Алексея Рудковского, добровольцы и специалисты работают каждый день, круглосуточно оказывая безвозмездную помощь.

"Мы взаимодействуем со специальными службами, от которых поступают заявки о помощи маломобильным жителям нашего города либо животным, попавшим в трудные ситуации", – сообщил он.

Центр развития добровольчества был создан в прошлом году по инициативе столичного городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Центр создавался при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

Его команда состоит из пяти старших смен, пяти оперативных дежурных, а также 150 волонтеров-спасателей. Каждый из добровольцев выполняет задачи под руководством профессионального спасателя, действуя по строгим стандартам и применяя передовые технологии.

Информация о новом выезде поступает членам центра через систему вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Добровольцы и специалисты уже спасли более 450 животных и осуществили 85 выездов к маломобильным гражданам.

Спасатели имеют в своем распоряжении полный комплект необходимого оборудования: от различного вида носилок до спирального щита. Также каждая бригада имеет спецавтомобили, на которых можно бережно перевезти жителей по указанному адресу.

Так как работа центра направлена в том числе и на помощь животным, то автопарк также оснащен специальным инструментом для безопасного захвата и фиксации змей, переставными клещами, ветеринарными носилками и многим другим.

В аварийно-спасательном автомобиле могут одновременно перевозиться до пяти животных – их отправляют в центры реабилитации. Информацию об их состоянии получает оперативный дежурный.

Отмечается, что присоединиться к деятельности центра "Помощь" могут все желающие. Подробную информацию об организации можно найти на официальной странице центра в соцсети "ВКонтакте" и в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что жители Москвы могут посетить столичные волонтерские центры и познакомиться с их деятельностью в рамках проекта "Добрые выходные".

До этого в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики столицы сообщили о старте приема заявок на получение знака отличия "Волонтер Москвы".

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