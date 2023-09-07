Фото: Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы

В столице стартовал прием заявок на получение знака отличия "Волонтер Москвы", сообщили в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики города.

Им награждают наиболее активных добровольцев. Заммэра Москвы Наталья Сергунина уточнила, что этот знак учредили еще в прошлом году. Им были удостоены 30 горожан.

"Прием заявок на получение награды в этом году продлится до 1 октября", – пояснила Сергунина.

Документы могут подавать лишь юридические лица – некоммерческие организации, образовательные учреждения или компании. Наиболее активных выберет экспертное жюри, уточнили в пресс-службе. Итоги будут представлены в конце года.

Ранее стало известно, что образовательный туристический проект "Город открытий" приступил к набору волонтеров-координаторов. Они будут сопровождать группы школьников, приезжающих в Москву со всей страны для посещения экскурсий.

Кроме того, волонтеры начнут проводить деловые игры, посещать с детьми офисы технологических компаний, культурные площадки города и другие территории.

Посетителям Парка Горького будут помогать волонтеры