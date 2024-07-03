Собянин: московские компании вышли на рынки более 25 дружественных стран

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За полгода более 150 компаний заключили экспортные контракты и вышли на рынки свыше 25 дружественных стран при поддержке Московского экспортного центра. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.



"МЭЦ – это единое окно, где столичные предприниматели могут получить финансовую и нефинансовую поддержку экспортной деятельности", – отметил он.

По словам мэра столицы, одними из основных направлений центра являются образование и подготовка компаний к работе на иностранных рынках.



Так, с начала текущего года центр организовал участие предпринимателей на 17 международных выставках, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах, Узбекистане, Вьетнаме, Турции, Иране, Казахстане, Марокко и Белоруссии.



Кроме того, столичному бизнесу предоставляют поддержку в продвижении товаров на зарубежных маркетплейсах.



Также представители московских компаний в Египте, Индии, Малайзии, Вьетнаме и ОАЭ помогают с поиском необходимых контактов, сопровождают сделки и ускоряют заключение договоров, подчеркнул Собянин.

По итогам 2023 года промышленники Москвы увеличили поставки товаров во Вьетнам, что привело к росту объема взаимной торговли более чем на 13%. За счет этого роста показатель составил почти 40% в структуре общероссийского товарооборота с государством.

