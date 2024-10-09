Для столичных школьников подготовлено 12 тематических научных фестивалей

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Осенью в рамках проекта "В центре науки" для столичных школьников пройдут городские научные фестивали, передает портал мэра и правительства Москва со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

"В этом учебном году в школах пройдут 12 научных фестивалей, которые станут мощным катализатором для увлечения наукой и исследовательской деятельностью. Подготовленные программы охватывают четыре ключевых направления: инженерное, естественно-научное, социально-гуманитарное и информационно-технологическое", – поделилась Ракова.

Так, ребята, увлекающиеся инженерными науками, смогут принять участие в лекциях о радиации, связи музыки и математики и подготовке космонавтов к полету. Кроме того, школьникам дадут возможность попробовать себя в проведении экспериментов и создании сложных электрических цепей.

Участники естественно-научного направления смогут посетить лекции по химии, биологии и экологии, также их ждет мастер-класс по основам парфюмерии.

Школьники, выбравшие социально-гуманитарный трек, будут изучать лингвистику, журналистику, литературу и экономику. Кроме того, они смогут посетить уроки, посвященные социологическим методам исследований и особенностям перевода иностранного кино.

Вместе с наставниками ребята обсудят феномен качественной журналистики, после же их ждут практикумы, которые помогут отточить навыки написания авторских текстов.

Тех, кто выбрал информационно-технологический трек, будет ждать лекции о больших данных в мегаполисе, надежной шифровке информации и метриках оценки качества работы моделей. Также для ребят проведут занятие по профориентации, мастер-класс по созданию компьютерной игры и голосового помощника и практикум по робототехнике и финансовой безопасности.

Ранее сообщалось, что Музей Победы проведет около 30 тематических программ во время осенних каникул. Юных посетителей ждут увлекательные квесты и интерактивные программы, среди них, например, экскурсия "Мы победили!" и экскурсии-квесте "По следам фронтовой собаки".

