Школьники ЮВАО посетили экскурсию по району Капотня

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Для школьников юго-востока Москвы провели экскурсию о застройке, ландшафте и ключевых достопримечательностях района Капотня, сообщает пресс-служба Московского НПЗ. Мероприятие прошло в рамках сотрудничества предприятия с Музеем Москвы.



Учащиеся посетили современный парк на набережной Москвы-реки, где реализованы парящие пешеходные дорожки – экотропы, с помощью которых можно познакомиться с обитателями болотистого берега.

"У Капотни богатая история, которая берет начало в XIV веке. При этом на примере района хорошо видны те трансформации, которые со столицей произошли за последние 15 лет: это современный, спокойный, благополучный район с атмосферой старой Москвы. Здесь есть все прелести Москвы как города-курорта: уютная набережная с прекрасным парком, велодорожками, спортивными и детскими площадками, свободные от автомобилей "зеленые артерии", – рассказала генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова.

По ее словам, экскурсии проходят в разных форматах – пешком, на самокате или велосипеде. Туристов сопровождают научные сотрудники Музея Москвы. Гости изучают архитектуру жилых кварталов, посещают Дворец культуры Капотни, делают остановку возле заводского пруда, где живут белые лебеди. Кроме того, экскурсоводы рассказывают о героическом прошлом нефтяников и жителей Капотни – об их вкладе в Победу в Великой Отечественной войне.

За время работы экскурсионную программу посетили более 650 москвичей. Проект реализуется при поддержке программы социальных инвестиций "Газпром нефти" "Родные города".

Директор школы в Капотне Ирина Ульянова отметила, что подобные прогулки на свежем воздухе отлично дополняют тематические уроки об истории района и с новой стороны открывают место, где живут и учатся подростки.

Ранее сообщалось, что в Москве завершился третий детский творческий конкурс "Про мой район", победителями и призерами в котором стали 92 москвича. Жюри получило тысячи рисунков, выполненных в разных техниках, сценариев экскурсий по районам и видеороликов. Помимо этого, ребята прислали истории в стихах и прозе о людях, чьи поступки их вдохновляют.