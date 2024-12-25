Сергей Собянин представил депутатам МГД проект развития Москвы

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Стратегия развития Москвы состоит в стремлении столицы к статусу лучшего города Земли. Москва должна побеждать в борьбе за умы, таланты, инвестиции и технологии, заявил Сергей Собянин в ходе своего ежегодного отчета и обсудил с депутатами Мосгордумы проект развития города.

"Мы живем в мире, где постоянно идет борьба. <...> Битва за людей, за человеческий капитал. И в этой битве мы должны побеждать снова и снова", – отметил мэр.

По его словам, остановка или замедление в развитии города будет равно проигрышу. За прошедший период было успешно осуществлено множество проектов. А пандемия коронавируса и ограничительные меры не смогли остановить развитие столицы.

Собянин подчеркнул, что в настоящее время Москва представляет собой динамично развивающийся город, который занимает второе место в мире по уровню экономического развития среди городов.

Между тем мэр Москвы заявил, что столица становится лучшим мегаполисом среди других мировых городов. По словам Собянина, факторами подобной стратегии стали мощная экономика, доступное и качественное образование и здравоохранение, хорошая экологическая ситуация, благоустройство и комфортный транспорт. Мэр также выразил уверенность в том, что наличие в России города мирового уровня является ее конкурентным преимуществом.