Собянин: Москва вышла на 1-е место среди мегаполисов по доступности транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва вышла на первое место среди мегаполисов по доступности транспорта, заявил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о работе правительства Москвы перед Мосгордумой.

"С 2011 года было открыто 256 новых станций метро, МЦК и МЦД", – напомнил он.

Кроме того, в столице за тот же срок возвели свыше 1 400 километров автодорог, а парк наземного общественного транспорта обновился настолько, что стал одним из самых молодых. В это же время власти продолжат развитие регулярного речного транспорта.

В ходе отчета Собянин также заявил, что цель Москвы состоит в том, чтобы стать лучшим городом Земли. Поэтому остановка или замедление будут означать проигрыш. Это вопрос не чьих-то амбиций, а вопрос выживания, уверен мэр.