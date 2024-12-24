Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин вручил выдающимся москвичам награды Российской Федерации и города. Торжественная церемония прошла в Белом зале столичной мэрии.

"С наступающим Новым годом, с заслуженными наградами. Третий год Москва и наша страна живут в условиях специальной военной операции, беспрецедентных санкций целого ряда стран против нашей России. Тем не менее и предыдущие годы, особенно этот год, ознаменовался тем, что мы не просто живем, выживаем, мы продолжаем активно развиваться и строить планы на будущее", – высказался мэр в ходе мероприятия.

Он также обратил внимание, что Москва продолжает идти по пути развития. Так, в городе появляются новые станции метро, развязки и дороги. Кроме того, в столице открывают клиники, корпуса новых университетских кампусов, школы и детские сады. Власти города работают над его благоустройством, стремясь создать уютную атмосферу, подчеркнул Собянин.

Мэр выразил москвичам благодарность за их труд, подчеркнув, что все в столице "создается их руками, талантами, умениями". Он также поздравил всех присутствовавших на мероприятии с наступающим Новым годом и получением наград.

В рамках церемонии москвичи получили такие государственные награды, как медаль "За спасение погибавших". Ими наградили учеников школы № 1574 Андрея Горбунова и Тимура Гуреева, которые проявили смелость и решительность при спасении людей 22 марта 2024 года в концертном зале "Крокус Сити Холл".

Также москвичам присвоили почетные звания "Заслуженный врач Российской Федерации", "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации", "Заслуженный учитель Российской Федерации", "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации". Горожанам вручили почетные грамоты и объявили благодарности российского президента.

Кроме того, жителей столицы удостоили почетным знаком "Заслуженный учитель города Москвы" и почетными званиями "Почетный работник культуры города Москвы", "Почетный работник туризма города Москвы".

Ранее в Москве подвели итоги национального проекта "Производительность труда". Участники, которые продемонстрировали наиболее высокие результаты в вопросах повышения эффективности работы и внедрения инструментов бережливых технологий, стали победителями премии "Лидер нацпроекта "Производительность труда".