Путин наградил Владимира Преснякова орденом Почета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин наградил музыканта Владимира Преснякова орденом Почета. Соответствующий указ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Награду певцу присудили "за вклад в развитие отечественной культуры и искусства".

Кроме того, ордена "За заслуги в культуре и искусстве" удостоился народный артист РФ Игорь Верник за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю деятельность. Дмитрий Харатьян, в свою очередь, был награжден орденом Дружбы.

Более того, президент наградил бывшего посла РФ в США Анатолия Антонова, главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и последнего из членов первого состава отряда космонавтов Бориса Волынова орденами "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Девятикратная олимпийская чемпионка по гимнастике Лариса Латынина получила от российского лидера орден "За заслуги перед Отечеством" I степени за вклад в развитие и популяризацию физкультуры и спорта, а председатель Издательского совета Московского патриарха митрополита Калужского и Боровского Климент – орден "За заслуги перед Отечеством" II степени за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций.

Ранее Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени народную артистку СССР Алису Фрейндлих. Такой же награды были удостоены глава Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор "Государственного Эрмитажа" Михаил Пиотровский.

