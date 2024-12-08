08 декабря, 09:15Происшествия
Путин наградил главреда "Народной газеты" Кузнецову орденом Мужества посмертно
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин наградил погибшую в Курской области главреда "Народной газеты" Юлию Кузнецову орденом Мужества посмертно. Соответствующий указ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"3а мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом мужества Кузнецову Юлию Николаевну – главного редактора автономного учреждения Курской области газеты "Народная газета" (посмертно)", – говорится в документе.
Обстрел ВСУ служебного автомобиля МВД РФ произошел 17 ноября в селе Большое Солдатское. В результате Кузнецова погибла. Во время нападения дрона она вывозила архивные дела редакции и хотела в своем новом материале рассказать землякам об обстановке в районе.
Кроме того, в результате вражеских действий пострадали оператор электронного набора и верстки местного издания и сотрудник полиции, их отвезли в медучреждение.
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