Дело о теракте возбуждено после гибели главреда "Народной газеты" в Курской области

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СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт" после атаки БПЛА ВСУ на автомобиль МВД РФ в Курской области, в котором погибла главред "Народной газеты" Большесолдатского района Юлия Кузнецова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители выяснили, что 17 ноября боевики ВФУ, а также другие украинские военизированные группы и наемники, используя дрон со взрывным устройством, совершили в селе Большое Солдатское атаку на служебный автомобиль МВД, в котором находились сотрудник полиции, а также двое работников местного СМИ.

Сейчас следователи устанавливают личности злоумышленников для дальнейшего привлечения их к ответственности.

Во время обстрела дрона журналист вывозила архивные дела редакции и хотела в своем новом материале рассказать землякам об обстановке в районе, рассказал глава региона Алексей Смирнов.

Кроме того, в результате вражеских действий пострадали оператор электронного набора и верстки местного издания и сотрудник полиции, их отвезли в медучреждение. Смирнов пообещал оказать поддержку.