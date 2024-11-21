Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Владимир Путин наградил композитора Игоря Крутого орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Как отмечается в документе, композитор награжден за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

Ранее президент также наградил советского хоккеиста и тренера Бориса Михайлова орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Спортсмен получил награду за большой вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта и многолетнюю добросовестную работу.

До этого глава государства присвоил звание заслуженной артистки РФ телеведущей Оксане Федоровой. Почетное звание она получила за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.