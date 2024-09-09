Исполнительница роли Степашки в "Спокойной ночи, малыши!" стала народной артисткой

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Владимир Путин присвоил звание народной артистки РФ Наталье Голубенцевой, которая исполняла роль зайца Степашки в детской телепередаче "Спокойной ночи, малыши!" на протяжении 50 лет. Соответствующий документ размещен на портале нормативно-правовых актов.

Голубенцевой присвоили это звание за вклад в развитие культуры и искусства, а также за длительную плодотворную работу в области культуры.

1 сентября передаче "Спокойной ночи, малыши!" исполнилось 60 лет. Она выходит с 1964 года и не раз становилась лауреатом телевизионной премии "ТЭФИ" (1997, 2002, 2003, 2023 годы).

Наталья Голубенцева родилась 27 октября 1942 года в Москве в семье композитора Александра Голубенцева и актрисы Нины Архиповой. Голубенцева окончила эстрадно-цирковое училище в 1968 году. С 1973 по 1990 год она являлась кукловодом детского отдела "Москонцерта". В 1995 году она Голубенцева стала заслуженной артисткой России, а в 1997 году – лауреатом премии "ТЭФИ".

Ранее Путин присвоил певцу Ярославу Дронову, более известному под псевдонимом Shaman, звание заслуженного артиста России.

Кроме того, Путин наградил российского актера, режиссера театра и кино, художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского орденом Почета. Актера наградили "за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

