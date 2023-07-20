Путин наградил Ирину Винер-Усманову орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

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Владимир Путин наградил главного тренера национальной сборной по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Президент подписал соответствующий указ.

Таким образом, Винер-Усманова стала полным кавалером ордена. До этого она была удостоена II (2018), III (2008) и IV (2005) степеней этой награды.

Ранее Путин наградил Сергея Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Столичный мэр был отмечен за большой вклад в социально-экономическое развитие города Москвы.

До этого российский лидер вручил первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой недавно учрежденный орден Гагарина. Она была отмечена за заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные во время пилотируемого полета.