Путин наградил Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Владимир Путин наградил Сергея Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Указ президента опубликован на сайте Кремля.

Столичный мэр был отмечен за большой вклад в социально-экономическое развитие города Москвы.

Ранее российский лидер вручил первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой недавно учрежденный орден Гагарина. Она была отмечена за заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные во время пилотируемого полета.

До этого президент наградил писателя Захара Прилепина орденом Мужества.

Собянин, в свою очередь, вручил государственные награды заслуженным жителям Москвы перед Днем России. Так, он наградил орденом Дружбы первого зампреда комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями, председателя совета директоров международного центра безопасности "Миротворец" Михаила Аничкина и митрополита Дионисия Воскресенского.