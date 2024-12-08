Путин наградил актрису Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени народную артистку СССР Алису Фрейндлих, которой сегодня, 8 декабря, исполнилось 90 лет.

Такой же награды были удостоены глава Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Соответствующие указы российского лидера были опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов.

В документах уточняется, что народная артистка получила награду "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность". Поводом для награждения главы республики стали "вклад в решение социально-экономических задач и многолетняя добросовестная работа". Директор Эрмитажа был удостоен ордена "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Вместе с тем глава государства посмертно наградил погибшую в Курской области главреда "Народной газеты" Юлию Кузнецову орденом Мужества. Присудить ей награду было решено "за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга", говорится в соответствующем указе.

