Путин присвоил звание Героя Труда Александре Пахмутовой

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин присвоил указом звание Героя Труда народной артистке СССР Александре Пахмутовой. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту указа, звание было присвоено "за особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу".

9 ноября Пахмутовой исполняется 95 лет.

Ранее в День Труда глава РФ подписал указ о награждении россиян за добросовестную работу и профессионализм. Так, звание Героя Труда получили заведующая отделом Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко Людмила Беспалова, гендиректор производственного объединения "Севмаш" Михаил Будниченко, главный конструктор ГосМКБ "Радуга" имени А. Я. Березняка Елтуган Сыздыков, а также водитель АО "Разрез Тугнуйский" в Бурятии Алексей Халмакшинов и машинист мельниц обогатительной фабрики Михайловского ГОК имени Варичева в Курской области Владимир Щедов.

До этого аналогичную награду от Путина получила глава Совфеда Валентина Матвиенко за ее особые трудовые заслуги перед страной и народом.

