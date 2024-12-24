Путин вручит Пиотровскому орден "За заслуги перед Отечеством" I степени

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Владимир Путин наградит генерального директора "Эрмитажа" Михаила Пиотровского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени во вторник, 24 декабря, в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Президент встретится с Пиотровским, <...> вручит заслуженный орден", – отметил пресс-секретарь российского лидера.

Пиотровский был награжден орденом "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность". Соответствующий указ Путин подписал в начале декабря.

Вместе с ним такой же награды были удостоены глава Татарстана Рустам Минниханов и народная артистка СССР Алиса Фрейндлих.