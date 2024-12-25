Собянин заявил, что Москва обязана стремиться быть лучшим городом мира

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Цель Москвы состоит в том, чтобы стать лучшим городом Земли. Об этом Сергей Собянин заявил в ходе ежегодного отчета о работе правительства Москвы перед Мосгордумой.

"Остановка или даже замедление в развитии будет означать проигрыш. Другими словами, Москва обязана стремиться быть лучшим городом Земли", – сказал мэр.

Собянин подчеркнул, что в этом заключается стратегия столичных властей.

"И это вопрос не столько и не сколько чьих-либо амбиций, с учетом места России в мире, это вопрос, по сути, выживания", – добавил он.

Мэр также поздравил депутатов Мосгордумы с победой на выборах МГД, прошедших три месяца назад. Он подчеркнул, что впереди предстоит большая созидательная работа.

Ранее Собянин заявил, что Москва становится лучшим мегаполисом среди других мировых городов. По его словам, факторами подобной стратегии стали мощная экономика, доступное и качественное образование и здравоохранение, хорошая экологическая ситуация, благоустройство и комфортный транспорт. Мэр также выразил уверенность в том, что наличие в России города мирового уровня является ее конкурентным преимуществом.