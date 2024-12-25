Собянин: с 2010 года в Москве сформировался мощный транспортный каркас

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

С 2010 года в Москве была создана мощная транспортная инфраструктура, заявил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о работе правительства Москвы перед Мосгордумой.

Мэр отметил, что в сравнении с мировыми городами Москва отставала по уровню использования пространства и качеству городской среды. Собянин подчеркнул, что удалось создать эффективную транспортную систему, включающую основные магистрали, метро и городскую железную дорогу.

Кроме того, в настоящее время проходит масштабное преобразование и изменение функционального назначения промышленных зон.

Ранее Собянин отмечал, что Москва вышла на первое место среди мегаполисов по доступности транспорта. Также, по словам мэра, цель столицы в том, чтобы стать лучшим городом Земли. Поэтому остановка или замедление будут означать проигрыш. Это вопрос не чьих-то амбиций, а вопрос выживания, уверен мэр.