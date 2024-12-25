Собянин: московская экономика – пятая часть экономики страны

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Московская экономика сейчас является пятой частью экономики России. Об этом Сергей Собянин заявил во время ежегодного отчета о работе столичного правительства перед Мосгордумой.

По словам мэра, основу столичной экономики, как и во всех крупнейших мегаполисах планеты, составляет сектор услуг. Объем валового регионального продукта (ВРП) города за последние годы вырос на треть, несмотря на все кризисы, пандемии и санкции, сказал Собянин и добавил, что объем инвестиций в столичную экономику увеличился в 3,7 раза.

Ранее градоначальник сообщил, что торговый оборот Москвы и Белоруссии за два года вырос почти на 30%. Так, поставка строительных материалов увеличилась почти на 60%, туристический оборот – почти наполовину, указал он. Мэр также отметил хорошую динамику по таким направлениям, как электроника, машиностроение, медицина и фармацевтика.