Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На южном участке МСД завершено строительство эстакады от МКАД до автомобильной дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Съезд обеспечил движение автотранспорта на основной ход МСД в сторону Подмосковья", – уточнил вице-мэр.

Длина эстакадного съезда составила 630 метров, благодаря чему объект стал самым протяженным мостовым сооружением на участке МСД за пределами МКАД.

Для возведения эстакады, которую удерживают 16 опор, потребовалось свыше 4,7 тысячи кубометров железобетонных конструкций. По всей длине специалисты установили уличное освещение и автоматическую противогололедную систему.

Также в ходе работ строители применяли комбинированные технологии, по которым часть пролетов монтировали на временных опорах, остальные – с помощью метода надвижки, добавил глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков. По его словам, такое решение позволило не мешать движению транспорта на прилегающих дорогах и железнодорожных путях.

Кроме того, движение также открыли на новом участке улично-дорожной сети длиной около трех километров и в тоннеле на пересечении МСД с Симферопольским шоссе. В свою очередь, для пешеходов обустроили два перехода, адаптированные для использования маломобильными группами населения, сказал Десятков.

Ход работ по возведению эстакады контролировал Мосгосстройнадзор. Инспекторы провели 20 выездных проверок, рассказал глава ведомства Антон Слободчиков. Причем для проведения инструментального контроля привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз.

Они, со слов Слободчикова, осуществили комплекс лабораторно-инструментальных исследований железобетонных и металлоконструкций пролетных строений, а также асфальтобетонного покрытия.

За прошлый год специалисты в Москве возвели более 100 километров магистралей, рассказал Сергей Собянин. Самыми масштабными событиями стали завершение программы реконструкции развязок на МКАД и открытие первой очереди дублера Калужского шоссе в ТиНАО.

К 2027 году в столице проложат еще около 170 километров дорог и построят свыше 30 мостов, эстакад и путепроводов. Среди ближайших проектов – завершение строительства транспортной связки на трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, которая должна быть готова уже через полгода.