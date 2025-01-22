Работы по строительству и реконструкции 1,5 км дорог завершились в Коммунарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Работы по строительству и реконструкции 1,5 километра дорог завершились в Коммунарке, сообщила пресс-служба столичного градостроительного комплекса.

Все мероприятия прошли в рамках обновления местной улично-дорожной сети. Данный этап затронул улицы Сосенский Стан и Липовый Парк, благодаря чему на участке от улицы Лазурной до улицы Александры Монаховой появилось по две полосы движения в каждую сторону и вся необходимая инфраструктура для пешеходов.

Также специалисты продлили дорогу на Ясной улице до отстойно-разворотной площадки городского транспорта возле станции метро "Новомосковская". Теперь, как уточнили в пресс-службе, пассажирам этой станции и посетителям детско-взрослой поликлиники стало комфортнее добираться до объектов.

В прошлом году в Москве появилось более 100 километров магистралей, рассказал Сергей Собянин. Самыми масштабными событиями стали завершение программы реконструкции развязок на МКАД и открытие первой очереди дублера Калужского шоссе в ТиНАО.

К 2027 году в столице проложат еще около 170 километров дорог и построят свыше 30 мостов, эстакад и путепроводов. Среди ближайших проектов – завершение строительства транспортной связки на трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, которая должна быть готова уже через полгода.

