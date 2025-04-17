Свыше 10 км дорог построят для обслуживания пищевого кластера в ТиНАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Свыше 10 километров дорог построят для обслуживания пищевого кластера в столичном ТиНАО. Проект утвержден комитетом по архитектуре и градостроительству, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Проектом предполагается создать 11,5 километра дорог для транспортного обслуживания кластера по производству пищевой продукции, который формируется в Краснопахорском районе", – пояснил вице-мэр.

По его словам, в районе пересечения Варшавского шоссе и дороги в поселок Щапово построят около 9 километров и реконструируют свыше 2 километров дорог. При этом работы проведут по Адресной инвестиционной программе.

Отмечается, что это позволит предприятиям эффективно реализовывать проекты и сокращать логистические цепочки. Пищевой производственный кластер создается в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

Как отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, для строительства производств в составе крупного промышленного кластера город выделил по льготной ставке свыше 96 гектаров земли.

"На этих участках возведут распределительный центр мясокомбината, предприятия по выпуску хлебобулочных, молочных, кондитерских изделий, готовых блюд и другие. Общая площадь объектов составит почти 600 тысяч квадратных метров", – сказал он.

Реализация проекта планировки территории позволит обеспечить кластер транспортной доступностью. Для удобства пешеходов обустроят дополнительные тротуары и переходы, добавила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в свою очередь, подчеркнул, что в соответствии со стратегией развития промышленности до 2030 года в столице появятся по меньшей мере 13 межотраслевых кластеров. Большая часть будет локализована на территории ТиНАО.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о комплексном развитии территории в Очаково-Матвеевском. Общая площадь нежилой застройки составляет 3,28 гектара. Там создадут более 4,4 тысячи рабочих мест.

В планах – построить технопарки, фитнес-центры и спортивные площадки, музеи и выставочные залы. Кроме того, запланировано благоустройство территории и строительство новых дорог.

