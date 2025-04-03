Сергей Собянин: в Очаково-Матвеевском построят технопарки и музеи

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал постановление о комплексном развитии территории в Очаково-Матвеевском. Общая площадь нежилой застройки составляет 3,28 гектара. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В планах построить технопарки, фитнес-центры и спортивные площадки, музеи и выставочные залы. Также здесь появятся офисы, магазины, кафе, рестораны и отделения банков. Создадут более 4,4 тысячи рабочих мест.

Помимо этого, запланировано благоустройство территории и строительство новых дорог.

Правительство Москвы одобрило 112 проектов комплексного развития территорий. Сейчас они находятся в стадии реализации. Общая площадь – около 1,4 тысячи гектаров. Планируется возвести около 28,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Будет создано 333,7 тысячи рабочих мест.

Ранее столичные власти выделили Российскому футбольному союзу земельный участок, где планируется построить центр подготовки команд. Он будет расположен неподалеку от станции метро "Терехово".

Всего с 2011 года в столице возвели 222 спортивных объекта площадью более 2 миллионов квадратных метров. Только в прошлом году появились районные физкультурно-оздоровительные центры в Щербинке, Очаково-Матвеевском, Хамовниках, Западном Дегунине, Южном Бутове.