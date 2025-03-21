Более 220 спортивных объектов возвели в Москве с 2011 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве с 2011 года построили 222 спортивных объекта общей площадью более 2,2 миллиона квадратных метров, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Возведение спортивных и физкультурно-оздоровительных комплексов ведется как на бюджетные, так и на внебюджетные средства. По словам вице-мэра, 130 спортобъектов в Москве построили девелоперы.

За счет внебюджетных средств были возведены здание Академии фигурного катания "Ангелы Плющенко" в районе Тропарево-Никулино и ледовый дворец "Кристалл" в Хамовниках. Что касается средств города, то на них построили Дворец тенниса на территории олимпийского комплекса "Лужники", а также ФОКи в Раменках, Крюкове и Гольянове.

В прошлом году в Москве появились такие спортивные объекты, как районные физкультурно-оздоровительные центры в Щербинке, Очаково-Матвеевском, Хамовниках, Западном Дегунине, Южном Бутове, уточнил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его данным, за первые месяцы 2025 года в столице возведены спорткомплекс с бассейном в Бирюлеве Восточном и оздоровительный комплекс в составе Дворца спорта на территории "Лужников". Все они построены за счет средств девелоперов.

В четверг, 20 марта, Сергей Собянин открыл после комплексной модернизации исторический стадион "Локомотив" на улице Тихой в районе Люблино. Ранее на площадке "Локомотива" базировался футбольный клуб железнодорожников.

Ранее столичные власти выделили РФС земельный участок, где планируется построить центр подготовки команд. Он будет расположен неподалеку от станции метро "Терехово", в составе крупного спортивного кластера, который формируется в Мнёвниковской пойме. Центр построят в рамках реализации масштабных инвестпроектов.