Собянин открыл исторический стадион "Локомотив" в Люблине после модернизации

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл после комплексной модернизации исторический стадион "Локомотив" на улице Тихой в районе Люблино.

"Мы все исторические стадионы восстанавливаем, новые строим, помимо больших дворцов спорта и таких гигантов, как "Лужники", "Спартак", "Динамо", – сказал мэр города в ходе общения со спортсменами из футбольной секции и их родителями.

Ранее на площадке "Локомотива" базировался футбольный клуб железнодорожников. Собянин выразил благодарность гендиректору, председателю правления Российских железных дорог (РЖД) Олегу Белозерову за то, что тот передал стадион по первой просьбе столичных властей.

"В 2022 году получили его и за несколько лет сделали прекрасный стадион с подогревом, с трибунами, с раздевалками. Так что, я надеюсь, здесь можно будет круглый год заниматься", – отметил градоначальник.

Комплексная модернизация спортивного объекта проводилась впервые за сотню лет, говорится в материалах пресс-службы правительства Москвы. Все работы завершились в марте 2025 года – в результате был создан современный спортивно-досуговый центр, площадь которого превышает три гектара.

На стадионе организованы три футбольных поля с искусственным газоном, что соответствует всем стандартам Российского футбольного союза (РФС). Кроме того, система подогрева позволяет использовать площадку круглый год.

Зрительские трибуны оборудованы подсветкой и навесами от осадков и рассчитаны на 1 200 человек. По периметру стадиона есть беговые дорожки, а рядом возведена универсальная площадка с тренажерами и воркаут-комплексами.

Также были капитально отремонтированы три сохранившихся здания, в которых разместили административно-бытовой комплекс, раздевалки с душевыми и санузел. Дополнительно обустроили КПП, гараж спецтехники и прилегающую к стадиону территорию.

Уточняется, что только за последний год за счет Адресной инвестиционной программы в Москве возвели 12 футбольных полей с искусственным покрытием.

Ранее столичные власти выделили РФС земельный участок, где планируется построить центр подготовки команд. Он будет расположен неподалеку от станции метро "Терехово", в составе крупного спортивного кластера, который формируется в Мнёвниковской пойме. Центр построят в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП).

