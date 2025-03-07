Сергей Собянин рассказал, каким станет стадион "Металлург" после реконструкции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комплексное развитие МГТУ им. Н. Э. Баумана – один из самых масштабных и амбициозных проектов, реализуемых правительством Москвы. За последние пять лет университет получил около 170 тысяч квадратных метров современных учебных корпусов, лабораторий и общежитий. Об этом Сергей Собянин написал в блоге на своем сайте.

Он напомнил, что памятники архитектуры, принадлежащие университету, были бережно отреставрированы. Новый велопешеходный мост, соединивший Семеновскую, Госпитальную и Рубцовскую набережные Яузы, стал не только украшением района, но и отличной смотровой площадкой.

В этом году реализуется еще один знаковый проект – возрождение исторического стадиона "Металлург", который является "домашним" стадионом студентов Бауманки. Он был построен в начале XX века для рабочих завода "Серп и Молот". На его поле тренировались легенды советского спорта: братья Георгий и Серафим Знаменские, хоккеисты Александр Якушев и Геннадий Крылов, а также великий футболист Константин Бесков.

В 2022 году стадион был передан МГТУ им. Н.Э. Баумана, однако многие его объекты и сооружения требуют серьезного ремонта. В прошлом году начались подготовительные работы, а в этом году планируется завершить полный комплекс реконструкции.

На месте старого футбольного поля появится универсальная игровая арена с искусственной травой и подогревом, где можно будет играть не только в футбол, но и в регби. Вокруг поля будут оборудованы восемь беговых дорожек, а со стороны трибуны добавятся дополнительные дорожки для разминки и забегов на короткие дистанции.

На месте старой трибуны планируется построить современный административно-бытовой комплекс со встроенной трибуной. В нем разместятся спортивный зал для борьбы и гимнастики, несколько универсальных спортивных залов, зал для йоги, тренажерный зал, тренерские комнаты, раздевалки, медпункт и административные кабинеты.

Центральная площадь стадиона станет местом для прогулок, встреч и проведения массовых мероприятий: праздников, награждений и концертов. Ее отличительной чертой станет плиточная раскладка, визуально напоминающая плавающие расколотые "льдинки". Это стилистически свяжет стадион с новым кампусом Бауманки, где один из корпусов напоминает ледокол.

Под специальным шатром можно будет установить сцену, а рядом запланирован павильон-кафе с летней террасой. Также рядом с центральной площадью появятся спортивные площадки с навесами для индивидуальных и групповых тренировок. Здесь можно будет заниматься йогой или другими видами спортивно-оздоровительных тренировок.

Предусмотрена зона с уличными тренажерами и воркаут-комплексами, включая раму для занятий в стиле "Русский ниндзя". Также появятся площадки для большого тенниса, пляжного волейбола и универсальная площадка для баскетбола и волейбола.

На месте устаревших манежей будет построен современный всесезонный физкультурно-оздоровительный комплекс. В его левом крыле разместится зал для суперлиги по волейболу. В центральной части комплекса будут находиться тренажерный зал, медицинский пункт, помещения для хранения спортивного инвентаря, раздевалки, санузлы, тренерские комнаты, массажный кабинет и хозяйственно-бытовые помещения. В правом крыле обустроят еще один волейбольный зал, который можно будет трансформировать для занятий настольным теннисом, баскетболом и мини-футболом.

Старую заброшенную хоккейную коробку планируется превратить в игровую зону для детей старше семи лет, где для родителей будут предусмотрены места для отдыха.

У входа на территорию с восточной стороны будет обустроена рекреационная зона с цветниками. Под деревьями и навесами разместятся парковые качели и скамейки. Чтобы раскрыть вид на набережную Яузы, байпас, закрывающий обзор, уберут под землю. Это также позволит организовать круговой прогулочный оздоровительный маршрут.

Стадион станет более зеленым, а новые опоры освещения сделают прогулки и занятия спортом комфортными в любое время суток. Парковочное пространство будет реорганизовано, заменены плиточные и асфальтобетонные покрытия, установлены новые малые архитектурные формы.

Обновленный стадион "Металлург" станет современным многофункциональным спортивным объектом, открытым для студентов Бауманки, местных жителей и всех любителей спорта, пообещал Собянин.

За последнее пять лет в рамках Адресной инвестиционной программы в столице построили 38 объектов спорта, в том числе районные спортивные центры и знаковые для города сооружения, расположенные в 10 округах. Кроме того, за последние пять лет город передал спортивным учреждениям почти 226 тысяч квадратных метров недвижимости.

Между тем в Москве благоустроят 2,4 тысячи дворов в 2025 году. Разработанный стандарт для обновления территорий подразумевает оборудование их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятия спортом, качественное освещение и благоустройство.

