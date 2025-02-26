Благоустройство 2,4 тыс дворов проведут в Москве в этом году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве благоустроят 2,4 тысячи дворов в 2025 году. В городе будет обновлен асфальт и обустроены удобные парковки, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Важный заключительный этап всех столичных программ благоустройства – озеленение, во дворах появятся новые газоны", – подчеркнул заммэра Петр Бирюков.

Проекты разрабатывались с учетом предложений и пожеланий горожан. В рамках благоустройства специалисты меняют и устанавливают новые архитектурные формы, размещают качели и беседки, ремонтируют детские и спортивные площадки, устанавливают фонари и при желании жителей выделяют место для выгула домашних питомцев.

Разработанный стандарт для обновления территорий подразумевает оборудование их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятия спортом, качественное освещение и благоустройство.

Между тем за 2024 год специалисты высадили на территориях столичных прудов 71 тысячу растений. Работы проходили в рамках реабилитации водных объектов Москвы, всего удалось создать 34 зоны биоплато общей площадью свыше 4 тысяч квадратных метров.

Водные растения высаживают в конце работ по реабилитации прудов. Их размещают на специальной площадке, подбирая для каждого водного объекта индивидуально.

