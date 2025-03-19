Сборная России по футболу впервые сыграет мячом отечественного производства

Фото: телеграм-канал "РФС | Российский футбольный союз"

Сборная России по футболу в товарищеском матче с командой Гренады впервые сыграет мячом отечественного производства. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В игре против Гренады на поле впервые вынесут мяч "Меридиан. Время России", изготовленный российской компанией при помощи технологии переработки пластика. На поверхность мяча нанесли 11 часовых поясов, которые символизируют то, что футбол в России никогда не останавливается.

"Мяч "Меридиан. Время России" подтверждает, что в России умеют создавать продукты мирового уровня", – подчеркнул главный тренер команды Валерий Карпин.

Сборная России 19 и 25 марта в Москве проведет встречи с командами Гренады и Замбии. Перед первым товарищеским футбольным матчем выступит российская певица Полина Гагарина с песней "Миллион голосов".

Команда Гренады занимает 174-е место в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). Команда России в этом списке находится на 34-й позиции.

