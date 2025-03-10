Сборная России по футболу сыграет с Гренадой 19 марта

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Сборная России по футболу сыграет 19 марта товарищеский матч со сборной Гренады, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Кроме того, 25 марта подопечные Валерия Карпина проведут товарищескую игру против команды Замбии. Оба матча состоятся в Москве на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина, начало встреч в 20:00 по московскому времени.

Сборная Гренады находится на 174-й строчке рейтинга ФИФА, Замбия – на 87-м месте. За сборную африканской страны играют футболисты, выступающие в чемпионатах Испании, Италии и Швейцарии, отметили в РФС.

Ранее стало известно, что сборная России по футболу проведет летом товарищеские матчи против команд Нигерии и Белоруссии. Встречи пройдут 6 и 10 июня соответственно.

В конце февраля 2025 года главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин покинул аналогичный пост в клубе "Ростов". Как объяснил специалист, решение продиктовано необходимостью сосредоточиться на работе в национальной команде.