Карпин заявил, что Дзюба своей игрой заслужил вызов в сборную России по футболу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал вызов форварда тольяттинского "Акрона" Артема Дзюбы на товарищеские матчи с Гренадой и Замбией. Как заявил специалист, нападающий в последних играх доказал, что достоин играть в национальной команде, несмотря на свой возраст.

"Мы говорили о том, что не вызываем игроков старше 30 лет, но у любого правила могут быть исключения. Думаю, что как своей карьерой, так и игрой в последних матчах Артем такое исключение точно заслужил", – приводятся слова Карпина на сайте Российского футбольного союза.

Дзюба вызван в сборную России впервые с 2021 года. Последний раз он появлялся на поле в футболке национальной команды 21 июня 2021-го в игре чемпионата Европы против Дании.

Сам Дзюба выразил радость попаданию в состав сборной России по футболу на мартовские товарищеские игры. Спортсмен поблагодарил всех, кто принял это решение.