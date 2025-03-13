Артем Дзюба включен в состав сборной России по футболу впервые с 2021 года

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Игрок тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба вызван в сборную России впервые с 2021 года, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Лучший бомбардир в истории российского футбола последний раз появлялся на поле в футболке национальной сборной 21 июня 2021 года. Тогда российская команда встречалась с Данией на чемпионате Европы и проиграла со счетом 1:4.

Как уточнили в РФС, в итоговый состав сборной России на первый в этом году тренировочный сбор вошел 31 футболист. Защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос, получивший недавно российское гражданство, в него не попал, хотя ранее и был включен в расширенный состав.

В рамках сборов россияне встретятся с командами Гренады и Замбии – матчи состоятся на московском стадионе "Динамо" 19 и 25 марта соответственно. Итоговый состав выглядит так:

Вратари

Евгений Ставер ("Рубин", Казань), Александр Максименко ("Спартак", Москва), Евгений Латышонок ("Зенит", Санкт-Петербург), Станислав Агкацев ("Краснодар").



Евгений Ставер ("Рубин", Казань), Александр Максименко ("Спартак", Москва), Евгений Латышонок ("Зенит", Санкт-Петербург), Станислав Агкацев ("Краснодар").

Защитники

Илья Вахания, Максим Осипенко (оба "Ростов", Ростов-на-Дону), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба "Ахмат", Грозный), Александр Сильянов ("Локомотив", Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба ЦСКА, Москва), Александр Солдатенков ("Крылья Советов", Самара), Руслан Литвинов ("Спартак", Москва), Юрий Горшков ("Зенит", Санкт-Петербург).



Илья Вахания, Максим Осипенко (оба "Ростов", Ростов-на-Дону), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба "Ахмат", Грозный), Александр Сильянов ("Локомотив", Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба ЦСКА, Москва), Александр Солдатенков ("Крылья Советов", Самара), Руслан Литвинов ("Спартак", Москва), Юрий Горшков ("Зенит", Санкт-Петербург).

Полузащитники

Александр Черников ("Краснодар"), Данил Пруцев ("Спартак", Москва), Антон Миранчук ("Сьон", Швейцария), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба ЦСКА, Москва), Алексей Батраков, Сергей Пиняев (оба "Локомотив", Москва), Даниил Фомин ("Динамо", Москва), Иван Комаров ("Ростов", Ростов-на-Дону), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба "Зенит", Санкт-Петербург), Лечи Садулаев ("Ахмат", Грозный), Зелимхан Бакаев ("Химки").



Александр Черников ("Краснодар"), Данил Пруцев ("Спартак", Москва), Антон Миранчук ("Сьон", Швейцария), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба ЦСКА, Москва), Алексей Батраков, Сергей Пиняев (оба "Локомотив", Москва), Даниил Фомин ("Динамо", Москва), Иван Комаров ("Ростов", Ростов-на-Дону), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба "Зенит", Санкт-Петербург), Лечи Садулаев ("Ахмат", Грозный), Зелимхан Бакаев ("Химки").

Нападающие

Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Николай Комличенко ("Ростов", Ростов-на-Дону), Иван Сергеев ("Крылья Советов", Самара), Артем Дзюба ("Акрон", Тольятти).



Дзюба стал лучшим бомбардиром среди российских футболистов в воскресенье, 9 марта. Нападающий довел число голов в карьере до 234, забив гол в гостевом матче 20-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против "Крыльев Советов". По этому показателю он обошел Александра Кержакова, на счету которого 233 забитых мяча.

Между тем стартовала продажа билетов на товарищеские матчи сборной России по футболу против Гренады и Замбии. Их стоимость варьируется от 500 до 15 тысяч рублей.