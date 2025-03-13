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13 марта, 06:45

Спорт

Стартовала продажа билетов на футбольные матчи России с Гренадой и Замбией

Стартовала продажа билетов на футбольные матчи России с Гренадой и Замбией

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Стартовала продажа билетов на товарищеские матчи сборной России по футболу. Команда Валерия Карпина встретится с Гренадой 20 марта на стадионе имени Льва Яшина, а матч с Замбией состоится 25 марта на арене в Петровском парке. Стоимость билетов варьируется от 500 рублей до 15 тысяч рублей.

Известен соперник московского "Спартака" по полуфиналу пути регионов футбольного Кубка России – это екатеринбургский "Урал". Победитель пары в финале встретится с командой, которая уступит в столичном дерби ЦСКА против "Динамо". В другом полуфинале сыграют "Локомотив" и "Ахмат".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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