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02 февраля, 14:15

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В Москве проведут более 170 крупных спортивных мероприятий в 2025 году

В Москве проведут более 170 крупных спортивных мероприятий в 2025 году

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В этом году в столице состоится свыше 170 крупных спортивных соревнований, включая городские и международные турниры. Москва примет чемпионат мира по рукопашному бою, этапы Кубка мира по различным видам спорта, а также традиционные мероприятия – Большой Московский триатлон, велофестиваль, марафон и полумарафон.

Развитие спортивной инфраструктуры делает занятия физкультурой доступнее. В Москве работают сотни лыжных трасс и катков, 956 теннисных кортов и 1,5 тысячи бассейнов. В 2024 году в городе появилось 1 700 новых спортивных зон. Также продолжается тестирование горожан по выполнению нормативов ГТО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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