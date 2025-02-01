Реконструкция городской поликлиники № 12 проходит в районе Марфино

В районе Марфино идет реконструкция городской поликлиники № 12. Ее приводят в порядок по новому московскому стандарту. Благодаря ему в зданиях меняют все инженерные системы, лифты, окна и двери, утепляют фасады. Внутри обновляют оборудование и делают кабинеты и зоны ожидания ещё комфортнее.

Москвичи еще чаще пользуются электробусами. За прошлый год на них прокатились больше 200 миллионов раз. Как отметили в Дептрансе, среднее количество поездок по будням уже превысило 900 тысяч. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. Пассажиры отмечают плавный ход и тишину в салоне. К тому же такой транспорт помогает беречь городскую экологию.