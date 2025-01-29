Свыше 45 тыс человек посетили экспозицию Третьяковской галереи на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Более 45 тысяч человек посетили экспозицию Третьяковской галереи на ВДНХ в Москве, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Выставка, посвященная российскому искусству XX–XXI веков, открылась в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ в ноябре прошлого года. За два месяца провели 300 экскурсий, к которым присоединились почти две тысячи человек, рассказала Сергунина.

Экспозиция расположилась в восьми залах общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров, в которых представлено свыше 30 экспонатов. Например, там можно увидеть мозаику Александра Дейнеки "Доброе утро", модель монумента Веры Мухиной "Рабочий и колхозница", а также горельеф "Знаменосцу мира, советскому народу – слава!".

Помимо этого, для гостей доступна серия коллажей современных живописцев. На полотнах изображены герои картин Виктора Васнецова, Бориса Кустодиева, Карла Брюллова и других известных художников. Еще одной частью выставки стала видеоинсталляция "Гимны Московии".

Посетить экспозицию москвичи и гости города могут до сентября. Она работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00. Купить билет можно на сайте ВДНХ.

Между тем за пять лет мероприятия Музея транспорта Москвы посетили более миллиона человек. Сейчас в коллекции музея находятся 237 единиц техники и 1 515 артефактов.

За пять лет учреждение организовало 32 выставки, 59 спецпроектов, 1 845 экскурсий, 626 просветительских мероприятий, а также выпустило восемь книг. Более того, коллекцию музея пополнили 17,5 тысячи единиц архивных дел и более шести тысяч изданий.