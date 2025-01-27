В Москве открылась выставка о роли казачества в Великой Отечественной войне

В здании Росархива в Москве открылась историко-документальная выставка, посвященная 80-летию Победы и роли казачества в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Посетители смогут увидеть уникальные архивные документы, фотографии и узнать о вкладе казаков в победу, а также о значении православной церкви в сохранении традиций.

Как отметил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков, выставка будет интересна как молодежи, так и старшему поколению. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.