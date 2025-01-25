Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин назвал МГУ одним из символов России, поздравив вуз с 270-летием. Телеграмма президента размещена на сайте Кремля.

"Создание МГУ – важнейшая веха в истории нашей государственности и, конечно, в летописи всей отечественной системы университетского образования, которая по праву является гордостью и достоянием всей страны", – сказано в сообщении.

По мнению главы государства, университет до сих пор остается флагманом российской высшей школы, сохраняя лучшие традиции. Однако при этом президент отметил, что вуз постоянно улучшается и достигает новых высот. Как утверждает Путин, он заслуженно завоевал авторитет и признание во всем мире.

Глава государства выделил профессорско-преподавательский состав МГУ, назвав его особой гордостью университета. Он напомнил, что именно они воспитали целую плеяду выдающихся ученых, деятелей культуры, политиков, дипломатов, воинов и тружеников, которые внесли вклад в укрепление и развитие России.

Путин выразил уверенность в том, что бережное отношение к наследию предшественников, внедрение передовых учебных программ и научно-исследовательских подходов, а также реализация перспективных международных проектов позволит вузу в будущем оставаться лидером, а его выпускникам – добиваться успехов и приносить пользу Отечеству.

"Желаю преподавателям, ученым и студентам МГУ идти только вперед. Всего вам самого доброго!" – подытожил российский лидер.

В честь Дня студента Главархив Москвы открывает выставку "Первый в России". Она посвящена истории развития МГУ с XVIII века по настоящее время. В экспозиции представлены различные документы, охватывающие период более 200 лет развития этого учебного заведения.

