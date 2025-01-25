Главархив запустил выставку об истории МГУ в День студента

Фото: Главархив Москвы

Главархив Москвы открывает приуроченную ко Дню студента выставку "Первый в России". Она посвящена истории развития Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) с XVIII века по настоящее время, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу архива.

"В экспозиции представлены различные документы, охватывающие период более 200 лет развития этого учебного заведения. Так, можно познакомиться с именным указом императрицы Елизаветы Петровны об учреждении Московского университета, прочитать материалы деловой переписки разных ректоров университета с попечителями Московского учебного округа и министрами народного просвещения в XIX веке", – приводит агентство слова представителей организации.

Также на выставке будут представлены различные прошения студентов университета. Так, в экспозицию был включен документ, в котором будущий известный историк Василий Ключевский просил допустить его до состязательных испытаний, прохождение которых позволяло студенту получать недавно учрежденную стипендию. Вместе с тем гости выставки смогут ознакомиться с факультетским обещанием выпускников медицинского факультета и прочитать сочинение по истории поэта Валерия Брюсова.

Также в экспозицию включили документы и артефакты, имеющие отношение к другим известным выпускникам вуза разных эпох. В их числе там можно встретить имена историков Тимофея Грановского и Дмитрия Иловайского, врачей Сергея Боткина и Нила Филатова, геолога Сергея Обручева, философов Сергея Булгакова, Алексея Лосева и Павла Флоренского и других.

Посетить выставку москвичи и гости столицы смогут с 23 января по 4 апреля. Она проходит по адресу улица Профсоюзная, дом 82, корпус 1. Кроме того, осмотреть ее можно онлайн в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории". В самом Главархиве Москвы пройти на нее удастся с понедельника по пятницу с 11:00 до 20:00. При себе необходимо иметь паспорт, вход осуществляется свободно.

Накануне 270-летия вуза Владимир Путин наградил коллектив МГУ орденом "За доблестный труд". Церемония прошла в атриуме Фундаментальной библиотеки университета. Сотрудники вуза были удостоены награды за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, а также развитие отечественной науки и образования.