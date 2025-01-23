В столице подведены итоги конкурса "Мисс и мистер студенчество Москвы"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В столице подвели итоги городского конкурса "Мисс и мистер студенчество Москвы. Сияние Москвы", сообщается на портале мэра и правительства города.

После отборочных испытаний 22 участника показали свои таланты на площадке концертного зала "Москва". По результатам конкурса титул "Мисс студенчество Москвы" получила Софья Брагина из Академии ГПС МЧС России. Титул "Мистер студенчество Москвы" завоевал Амро Хамза из РУДН имени Патриса Лумумбы. Обоим победителям вручили ценные призы.

Председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова рассказала, что конкурс объединяет ярких представителей московской молодежи на одной площадке. Ребята могут не только заявить о себе, но и защитить честь своего образовательного учреждения. Теперь победителей ждет подготовка к всероссийскому этапу конкурса, уточнила она.

Участники "Мисс и мистер студенчество Москвы" в рамках отборочного этапа представили жюри свои творческие номера. В полуфинал попали 40 студентов столичных вузов, которые продемонстрировали свои таланты в интеллектуальном, кулинарном, спортивном, творческом и танцевальном направлениях.

Финал конкурса состоялся в формате гала-концерта: 11 девушек и 11 юношей показали номера, отражающие взгляд молодых людей на Москву будущего. Например, один из финалистов в своем выступлении рассказал историю департамента счастья, который помогает создавать и поддерживать хорошее настроение горожан. Другая конкурсантка представила ритм мегаполиса, открывающего своим жителям широкие возможности. Также финалисты показали общий номер в формате мюзикла.

Между тем в Москве в Дни студенчества пройдет свыше 90 мероприятий. С 24 по 26 января молодежь может бесплатно посетить парки, экскурсии, концерты и фестивали. Кроме того, они могут поучаствовать в соревновании "Лига Универов", квесте "Москва студенческая" и медиамарафоне.