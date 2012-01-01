Бесплатные квесты и викторины пройдут в Москве в День студента

25 января в России ежегодно отмечается День российского студенчества, или Татьянин день. В Москве более 50 городских площадок подготовили к празднику разные тематические мероприятия и акции – среди них парки, музеи, катки, культурные центры и даже кинотеатры. Подробнее о том, где можно интересно отметить День студента, – в материале Москвы 24.

Лекции, викторины и флешмоб на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

ВДНХ готовит для посетителей масштабную праздничную программу. Все Татьяны смогут посетить бесплатные экскурсии в музеях комплекса, а также тематические лекции и викторины. В программе участвуют центр "Космонавтика и авиация", музей славянской письменности "Слово", экоцентр "Пчеловодство", музей городского хозяйства Москвы, музей Гаража особого назначения, "Союзмультпарк" и музей ВДНХ.

Мероприятия пройдут и на катке. В 18:00 гости ледовой площадки смогут поучаствовать в телемосте с посетителями катка в Парке Горького, а в 19:00 пройдет большой патриотический флешмоб. Кроме того, вечером у фонтана "Дружба народов" начнет работу медиарубка – все желающие смогут выбрать любимую песню или передать привет по громкой связи.

Билет на вечерний сеанс (с 17:00 до 23:00) студенты смогут купить по специальной цене. А студенток с именем Татьяна пропустят на каток бесплатно. С другими акциями в честь праздника можно ознакомиться на сайте.

Маскарад на коньках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кроме ВДНХ, бесплатно покататься можно будет и на других столичных ледовых площадках. При предъявлении студенческого билета будут свободно пускать на лед в столичных парках, а на катке Северного речного вокзала студентам и Татьянам бесплатно выдадут коньки напрокат.

На некоторых площадках пройдут развлекательные программы. Например, в парке "Ходынское поле" на катке "Ил" 25 января состоится праздничный бал-маскарад "Путешествие в прошлое". Дресс-код – костюмы 1950-х годов, а владелец лучшего наряда получит приз (начало – в 20:00). Также костюмированные программы пройдут на катках в саду "Эрмитаж" и в парке "Дубки". А в "Лужниках" состоится флешмоб "Снегурочка на катке": девушки в самых красивых костюмах тоже получат памятные призы.

Студенческий гастрофестиваль

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

25 января студенты московских колледжей подготовят масштабный фестиваль в фуд-молле "Три вокзала. Депо". Молодые повара и кондитеры представят специальные блюда, которые на один день попадут в меню площадки. Также студенты проведут мастер-классы, интерактивы и розыгрыши призов для посетителей.

Кроме того, гости смогут попробовать себя в гастропоединке, пройти тест на профориентацию, поуправлять агророботами и собрать арт-объект из большого конструктора. Все это в сопровождении музыкальной программы (хедлайнер мероприятия – Антоха MC). Принять участие в фестивале смогут все желающие.

Всю неделю в московских колледжах проходят Дни открытых дверей, приуроченные ко Дню российского студенчества. Ребята готовят концерты, различные турниры, организуют дни самоуправления. Принять участие приглашают также школьников и их родителей, чтобы поближе познакомиться с потенциальными учебными заведениями.

Лекции и квесты в музеях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные музеи тоже не остались в стороне. В Дарвиновском музее 25 января с 13:00 до 16:00 пройдет квест на выставке "Внимание, человек!". В 14:00 запланирована экскурсия по экспозициям музея, а в 15:00 гостей ждут на мастер-класс по портретной фотографии. Участие бесплатное, но по предварительной регистрации.

Музей Победы приглашает принять участие в экскурсиях по экспозициям "Подвиг народа" – в 14:00 и "Битва за Москву. Первая победа!" – в 16:00. Кроме того, в 14:10 состоится концерт с участием творческих коллективов "Студвесны" и московских вузов. А в 17:10 пройдет традиционная "КВИЗстория", посвященная празднику. Всем студентам вход на экспозиции бесплатный, участие в квизе требует предварительной регистрации, а посетить концерт можно будет по входному билету в музей.

В свою очередь, в музее-усадьбе Кусково 25 января для всех студентов будет организован бесплатный вход. А 26-го можно зарегистрироваться на бесплатную лекцию "Татьянин день", где расскажут об истории возникновения и традициях главного студенческого праздника.

Кинопрограмма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Примет участие в праздновании Дня студента и "Москино". 25 января состоится специальный показ ленты "Только серьезные отношения" – российской подростковой мелодрамы о настоящем счастье. Посмотреть фильм можно в кинотеатрах "Кинопарк" – в 12:00, "Сатурн" – в 13:45, "Спутник" – в 14:00, "Молодежный" – в 14:00, "Тула" в 15:00 и "Ангара" – в 17:00. Вход бесплатный, по предварительной регистрации на сайте.

25 и 26 января студенты смогут свободно посетить кинопарк "Москино" – в билет входит один сеанс катания на катке на центральной площади парка (заплатить придется только за аренду коньков). Кроме того, на нескольких площадках – "Соборная площадь Москвы", "Центр Москвы" и "Уездный город" – учащиеся смогут принять участие в иммерсивном квесте "Время пересдачи". Начало – в 11:00 (вход бесплатный, без регистрации).