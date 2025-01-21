Сергей Собянин вручил знак отличия "Волонтер Москвы" 30 добровольцам

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин вручил знак отличия "Волонтер Москвы" 30 горожанам за большой личный вклад в развитие добровольческого движения в столице. Церемония награждения прошла в Белом зале столичной мэрии.

"В зале люди разных поколений – от 17 до 74 лет, люди разных профессий. Но вас всех объединяет любовь, доброта, сострадание, огромная работа, которую вы проводите, не потому что так обязано, а по зову своего сердца. Вы представляете большой отряд волонтеров Москвы", – сказал Собянин перед вручением наград.

Мэр отметил, что в Москве официально зарегистрированы 1,4 миллиона волонтеров. Градоначальник подчеркнул, что волонтерство не ограничивается благотворительностью, так как не имеет формальных границ. Неравнодушные люди помогают многодетным, инвалидам и людям, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации.

По словам Собянина, добровольцы помогли Москве в проведении чемпионата мира по футболу, выставки "Россия" и других больших мероприятий, а также оказали помощь в период пандемии коронавируса. Сейчас волонтеры помогают бойцам на СВО, а также их семьям. Мэр назвал это неоценимой услугой.

Мэр предложил увеличить число награждаемых знаками отличия, создав несколько ступеней знака. Это бы помогло вовлечь еще большее число граждан в работу добровольцами, а также отметить заслуги волонтеров в значительно большем количестве, резюмировал он.

С 2022 года этой награды были удостоены 90 человек, более 30% из которых являются школьниками и студентами. В этом году были награждены добровольцы ресурсного центра "Мосволонтер" и других организа­ций: движение "Волонтеры Победы", организация "Союз волонтеров", общественно-культурный центр "Журавли", фонд "Новые лица", АО "Мосгаз" и "ВДНХ", МАИ, МЭИ и Московский городской педагогический университет.

Кроме того, знаком отличия отмечены волонтеры из РГСУ, Российского университета транспорта, Российского биотехнологического университета, школы № 641 имени Есенина, центра инклюзивного образования "Южный", жилищника района Коньково, управ районов Гольяново и Южное Медведково.

Между тем в 2024 году жители столицы направили на благотворительные цели свыше 374 миллионов рублей. Эти средства предназначены для помощи пожилым людям, многодетным семьям, участникам СВО, бездомным животным. Так, на поступившие средства в прошлом году был организован инклюзивный лагерь для детских команд по адаптивному хоккею со всей РФ.

