Собянин: более 374 млн рублей пожертвовали москвичи на благотворительность в прошлом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Жители столицы направили свыше 374 миллионов рублей на благотворительные цели в 2024 году, рассказал Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

"Горожане помогают детям, людям старшего возраста, многодетным семьям, участникам СВО, образовательным, научным и экологическим программам, бездомным животным. С помощью благотворительного сервиса mos.ru москвичи направили НКО свыше 74 миллионов рублей – почти на треть больше, чем в 2023 году", – уточнил мэр в публикации.

Некоммерческие организации предоставляют отчет о расходовании полученных денег. Так, на поступившие средства в прошлом году был организован инклюзивный лагерь для детских команд по адаптивному хоккею со всей страны.

Мэр также напомнил о тьюторском сопровождении для ребят с расстройствами аутистического спектра, которое смогли запустить на средства от благотворителей.

Между тем более 300 миллионов рублей пришло от участников акции "Миллион призов". Одним из наиболее крупных благотворительных проектов стал "Народный фронт. Все для Победы", отметил Собянин.

Ранее Москва передала детям из новых регионов России новогодние сладости. Волонтеры также навестили детские сады, школы, семьи военнослужащих и детей с инвалидностью, многодетные семьи, рассказал Собянин. По его словам, доставка новогодних подарков в новые регионы уже стала традицией, а москвичи отправляются туда третий год подряд.

