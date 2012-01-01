Главные традиции и приметы Дня студента, 25 января

25 января ежегодно отмечается День российского студенчества. О том, какие праздничные традиции сложились в вузах Москвы, а также об истории Дня студента в России – в нашем материале.

История

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Праздник берет свое начало 270 лет назад с даты основания Московского университета. 12 января 1755 года (25 января по новому стилю) императрица Елизавета Петровна утвердила проект вуза. Тогда и зародилась традиция праздничных гуляний, в которых участвовала вся интеллигенция, так или иначе имеющая отношение к университету. А Татьяниным днем его называют, так как в этот день православные верующие почитают святую мученицу Татьяну Крещенскую.

За пределы Москвы праздник распространился лишь в XIX веке указом Николая I. Император распорядился считать эту дату не днем основания конкретного вуза, а официальным праздником всех высших учебных заведений страны. В 1923 году его переименовали в День пролетарского студенчества, однако в сталинскую эпоху гуляния в честь вузов сошли на нет.

Вернулся праздник только к концу XX века уже в виде Дня студенчества, а в современной России он отмечается ежегодно, согласно указу Владимира Путина, подписанному 25 января 2005 года.

Культурная ночь, кот и медовуха

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сегодня День студента отмечают масштабно. Например, в Москве для учащихся вузов подготовили более 70 различных мероприятий на более чем 50 городских площадках. У многих столичных университетов есть и свои особенные праздничные традиции.

МГУ ежегодно 25 января отмечает и дату своего основания. Поэтому гуляют там широко. Самая известная традиция – пить в этот день медовуху, приготовленную по личному рецепту ректора Виктора Садовничего. Вторая традиция – студенческий огонек с ректором в библиотеке МГУ: самые активные за чашкой чая обсуждают с ректором студенческую жизнь и будущее вуза. Наконец третья традиция – праздничный концерт в актовом зале с участием творческих коллективов университета.

В Высшей Школе Экономики с 24 на 25 января регулярно проходит "Ночь студента". В программу фестиваля входят лекции и мастер-классы от приглашенных спикеров, квизы, ролевые игры, масштабная дискотека, концерт и многое другое. Организовывают мероприятие сотрудники вузов и студенческие организации.

Самые активные студенты МГИМО в честь праздника отправляются на традиционную экскурсию в Дом приемов министерства иностранных дел. А в РУДН в этот день принято "умасливать" ученого кота – бронзовую скульптуру, расположенную в научной библиотеке главного корпуса. Кота чешут за ушком и угощают сметаной. Это приносит удачу на экзаменах и, конечно, хорошие оценки.

И самая важная традиция праздника, которую почитают студенты всех без исключения вузов, – звать халяву. 25 января обязательно нужно высунуться в окно с зачеткой и закричать: "Халява приди!" В противном случае сессия останется не закрытой.

Существует и несколько народных примет, связанных с погодой. Например, если 25 января светит солнце – весна будет ранней и теплой. Снегопад в этот день – к дождливому лету, метель – к засухе, а мороз – к богатому урожаю.