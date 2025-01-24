В России чаще называют именем Татьяны салоны красоты и ателье

Фото: depositphotos/gemenacom

В России имя Татьяны чаще всего встречается в названиях салонов красоты и парикмахерских. На них пришлось 15% всех организаций с "Татьянами", рассказали аналитики "Яндекс Карт".

Исследование было проведено ко Дню студента, также известному как Татьянин день.

Выяснилось, что в российских городах-миллионниках называть "Татьянами" в том числе предпочитают ателье по пошиву одежды (6%) и ногтевые студии (5%). Такое название также используют и косметологические кабинеты и компании по психологическому консультированию.

При этом Москва является лидером по числу организаций с именем Татьяна в названии – их в городе насчитывается 149. Кроме того, в пятерку входят Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Ростов-на-Дону. В Казани и Уфе владельцы организаций используют это женское имя в названии реже всего.

Как выяснили аналитики, вместе с самим именем названия мест часто содержат упоминания профессий; цветы или предметы; указание на принадлежность, например, "Татьянин день" или "Татьянин двор"; а также предлоги или союзы ("У Татьяны", "От Татьяны").

Между тем все Татьяны смогут бесплатно воспользоваться Московской канатной дорогой в честь праздника 25 января. Помимо прогулки через Москву-реку, женщинам дадут возможность бесплатно покататься на склонах горнолыжного комплекса "Воробьевы горы" в течение одного часа.