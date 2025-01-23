Московская канатная дорога сделает бесплатным проезд для Татьян 25 января

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Все Татьяны смогут бесплатно воспользоваться Московской канатной дорогой в честь праздника 25 января, пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу канатной дороги.

Помимо воздушной прогулки через Москву-реку, женщинам дадут право бесплатно прокатиться на склонах горнолыжного комплекса "Воробьевы горы" в течение одного часа.

Подарки ждут и студентов – им в этот день канатная дорога предоставит скидку 50% на проезд в офлайн-кассе. Также по студенческому билету можно бесплатно кататься на склонах второй час, если был оплачен первый час катания.

Предложение действительно при подписке на телеграм-канал "СРК "Воробьевы горы".

Мероприятия в честь Татьяниного дня пройдут в кинопарке "Москино" 25 и 26 января. Гостей ждут мастер-классы, кинопоказы, зимние игры, катания, квесты и многое другое.

В субботу и воскресенье студенты смогут посетить кинопарк бесплатно, показав оригинал студенческого билета. Гостей ждет иммерсивный квест "Время пересдачи", где нужно будет ответить на вопросы школьной программы и проверить свои знания.

